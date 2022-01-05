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Политика5 января 2022 20:12

Двое военных Казахстана погибли при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты

Детали происшествия пока неизвестны
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Двое военных Казахстана погибли при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты

Двое военных Казахстана погибли при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты

Фото: REUTERS

Двое военных Вооруженных сил Казахстана погибли во время проведении антитеррористической операции в аэропорту города Алма-Ата 5 января 2022 года.

- При проведении антитеррористической операции в аэропорту погибли двое военных Казахстана, - сказано в сообщении в издания zakon.kz в Telegram. При этом других подробностей и деталей произошедшего не приводится.

До этого сообщалось о начале в городе антитеррористической операции. Ее проведение необходимо для установления порядка в населенном пункте, а также для того, чтобы пресечь акты терроризма и бандитизма.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее сообщал, что "террористы" захватили аэропорт и пять самолетов в Алма-Ате. Из-за этого некоторые авиакомпании заявили о временной простановке рейсов в Казахстан до стабилизации ситуации в республике. В частности, речь идет о "Белавиа.