Пашинян объявил о начале консультаций с главами стран ОДКБ по Казахстану Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о начале консультации с главами стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по Казахстану.

- Провел беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. .. Он рассчитывает на содействие ОДКБ для разрешения сложившейся ситуации в республике, начал немедленные консультации, - написал Пашинян в Facebook.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее признавался, что считает уместным и своевременным обращение за помощью к партнерам по ОДКБ. По его нению, Казахстану сейчас крайне необходима и важна поддержка от стран-членов ОДКБ. По его мнению, это позволит стабилизировать ситуацию в государстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане введен режим чрезвычайного положения на территории всей страны. Это предполагает запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.