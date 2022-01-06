Теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии после аннулирования визы

Теннисиста Джоковича депортируют из Австралии после аннулирования визы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австралийские власти приняли решение аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Об этом сказано в заявлении на официальном сайте погранслужбы Австралии (ABF).

- АBF подтверждает, что Джокович не представил ведомству необходимых .... документов для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована, - говорится в документе.

Адвокаты спортсмена уже заявили, что намерены обжаловать данное решение австралийской стороны, пишет издание The Age.

Проблемы с визой у Джоковича возникли из-за ошибки при подаче документов. Член команды спортсмена, который был ответственным за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации.

Ранее сайт КП-Спорт писал, что первый номер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович застрял в аэропорту Мельбурна из-за неправильно оформленной визы. В Австралию Новак отправился для участия в Открытом чемпионате, который запланирован на 17 января 2022 года. В случае аннулирования визы известного и талантливого теннисиста депортируют из страны.