В ВОЗ назвали число новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила 5 января о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки. Это число является самым большим показателем инфицированных людей по суточному показателю в статистике ВОЗ за все время пандемии.

Также в организации рассказали, что за минувшие 24 часа на планете впервые количество заболевших превысило отметку в 2 миллиона.

Накануне сообщалось, что на юге Франции специалисты обнаружили новый штамм коронавируса, который до этого был неизвестен ученым. Очередной вариант ковида привезли в страну французы, вернувшиеся домой из Камеруна, а выявили новый штамм медики Марселя. Эксперты не исключают, что возбудитель этого варианта вируса распространен в африканской стране, где побывали путешественники.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса имеет все шансы закончиться в 2022 году, но для этого развитым странам придется изменить свое отношение к распределению вакцин.