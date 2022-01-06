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Общество6 января 2022 2:51

Аналитик Биезбардис рассказал россиянам, как получить всю накопленную пенсию сразу

Он также рассказал, можно получить пенсионные накопления при достижении "старого" пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин)
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Аналитик Биезбардис рассказал россиянам, как получить всю накопленную пенсию сразу

Аналитик Биезбардис рассказал россиянам, как получить всю накопленную пенсию сразу

Фото: Александр ГЛУЗ

Эксперт негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал россиянам, как можно получить пенсионные накопления при достижении "старого" пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), а также объяснил, возможно ли получение всей суммы накопленной пенсии.

По его словам, в первом случае необходимо подать заявление в ваш пенсионный фонд - НПФ или ПФР

- Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату, - объяснил аналитик агентству "Прайм".

Специалист также добавил, что получить единовременную выплата накоплений может не только сам пенсионер, но и его правопреемник. Для этого необходимо действовать в течение полугода со дня смерти застрахованного лица либо позже при восстановлении сроков по суду.

Ранее Биезбардис рассказал россиянам, что в РФ предусмотрены особые программы материальной поддержки. В частности речь идет о том, что государственных программ по уходу за нуждающимися обычно недостаточно, поэтому самой доступной порой является помощь со стороны близкого человека.