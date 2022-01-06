Стало известно, сколько лет может прожить человек

Стало известно, сколько лет может жить человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал россиянам, сколько, по его мнению может жить человек.

Ученый считает, что если рассуждать о возрасте, то ответ на этот вопрос кроется в самом слове "человек".

- 150 лет - я не знаю, но ведь как, понимаете, век - это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет, - полагает Бокерия.

Он также добавил, что есть сообщения, что люди доживали и до 180, но, возможно, когда они родились, еще не было четких учетных записей, поэтому утверждать однозначно нельзя. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Ранее Бокерия рассказывал, где находится человеческая душа. По его мнению, она кроется в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то вот душа и уходит, считает ученый.