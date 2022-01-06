Что произошло в ночь на 6 января Фото: REUTERS

Официальный сайт Кремля опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - премьер-министра Армении Никола Пашиняна о принятом решении направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы организации. Ранее президент Казахстана попросил помощи у стран-членов ОДКБ в связи с возникновением грозы нацбезопасности. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал протестующих в Казахстане не разрушать страну. Также известно, что двое военных ВС Казахстана погибли во время проведении антитеррористической операции в аэропорту города Алма-Ата. На улицах Алма-Аты в ночь на 6 января 2022 года начались бои и перестрелки. Многие среди протестующих вооружены и агрессивно настроены. Жителей Алма-Аты в громкоговорители предупреждали об эвакуации с улиц из-за зачистки города от мародеров. МИД России призывает граждан РФ в Казахстане в связи с беспорядками и столкновениями протестующих с силовиками оставаться дома или гостиницах. В ведомстве советуют запастись продовольствием и воздержаться от посещения улиц. в частности это связано с вводом в стране режима ЧП и комендантского часа с 23:00 до 07:00.

Ученый, академик РАН Лео Бокерия рассказал россиянам, сколько, по его мнению может жить человек. Он считает, что если рассуждать о возрасте, то ответ на этот вопрос кроется в самом слове "человек". Бокерия полагает, что мы должны жить 100 лет.

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Австралия может аннулировать визу первой ракетки мира Новака Джоковича. Адвокаты спортсмена намерены обжаловать это решение. Причина инцидента - ошибка при подаче документов теннисиста в выборе типа визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации.

Церемония вручения премии "Грэмми" не состоится 31 января 2022 года. Организаторы вновь сообщили о переносе даты проведения мероприятия на неопределённый срок из-за коронавирус.

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