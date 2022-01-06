Экономист Кущ заявил, то политика Европы ставит под угрозу снабжение Украины газом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европы спровоцировали политику, при которой действия «Газпрома» в сфере энергетики угрожают снабжению Украины газом. Так считает экономист Алексей Кущ.

По словам украинского экономиста, «Газпром» нанес политической элите Украине «несколько ударов под дых», которые выражались в закрытии реверса газа из Венгрии и в сокращении прокачки топлива через территорию страны в сторону Словакии.

«Самое печальное и что предпочитают не замечать в Украине - это то, что нынешняя ситуация является по большей части элементом энергетической стратегии... Европы», - пишет экономист в своей стать для украинского издания «Главред»

Кущ заявляет, что ГТС Украины становится не нужной Европе, поскольку страны работают по принципу «политический контроль над проектами транзита - низкие цены на природный газ». По его мнению, только Украина с её виртуальным реверсом газа не может обеспечить себя дешёвым топливом, несмотря на то что имеет собственную ГТС.

Напомним, ранее министр внутренних дел страны Украины Анатолий Могилев заявил, что стране угрожает экономический коллапс из-за высоких цен на газ. По его словам, рост стоимости голубого топлива может привести к подрыву жизнедеятельности многих предприятий и безработице.