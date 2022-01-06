Госсекретарь США и глава МИД Японии Хаяси обсудили усилия по «сдерживанию России»

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси обсудили усилия по «сдерживанию России» в конфликте вокруг Украины, а также осуществленный Северной Корей ракетный запуск. Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси … обсудили усилия по сдерживанию России от дальнейших военных действий или других агрессивных действий», - говорится в материале пресс-службы Госдепа, где отметили, что в ходе встречи Блинкен и Хаяси подтвердили свою «непоколебимую поддержку» независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Блинкен также осудил запуск баллистической ракеты Северной Корей, отметив, что Вашингтон по-прежнему непоколебим в готовности защищать Японию. Они также затронули темы сотрудничества для достижения полной денуклеаризации на Корейском полуострове.