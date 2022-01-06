Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика6 января 2022 5:12

Госсекретарь США и глава МИД Японии Хаяси обсудили усилия по «сдерживанию России»

Стороны подтвердили свою «непоколебимую поддержку» независимости и суверенитета незалежной
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси обсудили усилия по «сдерживанию России» в конфликте вокруг Украины, а также осуществленный Северной Корей ракетный запуск. Об этом сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Госсекретарь Энтони Блинкен встретился сегодня с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси … обсудили усилия по сдерживанию России от дальнейших военных действий или других агрессивных действий», - говорится в материале пресс-службы Госдепа, где отметили, что в ходе встречи Блинкен и Хаяси подтвердили свою «непоколебимую поддержку» независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Блинкен также осудил запуск баллистической ракеты Северной Корей, отметив, что Вашингтон по-прежнему непоколебим в готовности защищать Японию. Они также затронули темы сотрудничества для достижения полной денуклеаризации на Корейском полуострове.