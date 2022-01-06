Politico: Сенат США не утвердит санкции против "Северного потока - 2" из-за позиции демократов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На предстоящим голосовании в Сенате США демократы, скорее всего, не поддержат предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Как передает издание Politico, оппоненты предложения дали понять, что ограничения могут помешать президенту США Джо Байдену добиться единства с европейскими партнерами.

Сенатор-демократ Джейн Шейхин назвал поправку несвоевременной. «На данном этапе «очень важно, поскольку мы рассматриваем потенциальные действия России на Украине, очень тесно сотрудничать с нашими союзниками, и Германия является одним из этих очень важных союзников», - отметил он.

Другой демократ Крис Мёрфи заявил, что на сегодняшний день не время вносить раскол в трансатлантические отношения. «Это было бы непродуктивно, если наша конечная цель — спасение Украины от вторжения», - заявил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что в попытках добиться от администрации американского лидера «жестких санкций» против «Северного потока — 2», сенатор Круз мешал своим коллегам утвердить несколько десятков назначений в госдепартаменте США.