Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию

Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам. На данное место назначили 35-летнего Асета Иргалиева, который ранее возглавлял Министерство национальной экономики. Об этом в четверг, 6 января, сообщила пресс-служба главы республики.

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», - говорится в тексте президентского указа.

Кайрат Келимбетов, возглавлявший до сегодняшнего дня Агентство по стратегическому планированию и реформам, указом казахстанского президента снят с должности.

Напомним, в минувшую среду, 5 января, на фоне протестов, которые произошли из-за резкого роста цен на газ, Токаев принял отставку правительства. Временно-исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Члены правительства республики продолжат свою работу до утверждения нового состава кабмина. Как писал сайт kp.ru, глава республики заявил, что особая вина за протесты лежит на правительстве.