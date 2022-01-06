Путин поручил к 1 июня 2022 подготовить предложения по борьбе с пытками в колониях

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил Министерству юстиций и Генпрокуратуре подготовить к 1 июня текущего года предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы. Об этом говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции российского лидера, которая состоялась 23 декабря 2021 года.

Как отмечается в поручении ведомствам необходимо «проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации», после чего «при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы»

Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 июня 2022 года. Ответственными за выполнение данного поручения назначаются министр юстиции Константин Чуйченко и генеральный прокурор Игорь Краснов.

Напомним, ранее в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о расширении понятия «пытки» и усилении наказания за их применение. В документе предлагают увеличить срок за пытки осужденных лишением свободы до 12 лет. Речь идет о представителях власти, прежде всего о сотрудниках силовых ведомств и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Кроме того, данный вид преступления переводится в категорию особо тяжких.