Путин поручил правительству принять меры по развитию мобильной связи и интернета в Крыму

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин правительству принять меры по развитию мобильной связи и интернета в Крыму. Об этом говорится в перечне поручений, которые глава государства подготовил по итогам пресс-конференции, состоявшийся 23 декабря 2021 года.

«Принять меры, направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры связи на территориях Республики Крым и г. Севастополя», - говорится в президентском поручении, опубликованном в четверг, 6 января, на сайте Кремля, где уточняется, что это должно быть выполнено для повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи и услуг по передаче данных, а также предоставлению доступа к интернету для населения полуострова.

Соответствующий доклад необходимо подготовить до 1 августа 2022 года. Ответственными за выполнение данного поручения глава государства назначил премьер-министр России Михаил Мишустин.