Москалькова заявила, что судьба россиян в Казахстане вызывает обеспокоенность

Татьяна Москалькова Фото: Алексей ОСИПОВ

Судьба российских граждан на территории Казахстана вызывает особую обеспокоенность. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, отметив, что ситуация в республики развивается сложно.

«Сегодня мы все видим, как сложно развивается ситуация в Казахстане. Конечно, особую обеспокоенность вызывает судьба наших соотечественников», - написала омбудсмен в Instagram.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 6 января, Министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что в результате массовых беспорядков в республике пострадали более тысячи человек, из которых около 400 госпитализированы, а свыше 60 направлены в реанимацию.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались из-за резкого повышения цен на газ, однако позже акции переросли в беспорядки. Со среды, 5 января, во всей стране введен режим ЧП. Кроме того, на улицах Алма-Аты начались бои и перестрелки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что под городом террористы вступили в бой с военными страны. В самом городе была объявлена антитеррористическая операция.