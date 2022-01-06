В Москве возбудили уголовное дело после ложного сообщения о минировании посольства Казахстана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве возбудили уголовное дело по факту ложного сообщения об угрозе взрыва в посольстве Казахстана.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в минувшую среду, 5 января, на электронную почту диппредставительства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве пришло письмо о готовящемся взрыве. Здание обследовали кинологи, однако взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне протестов, которые продолжаются в Казахстане, были усилены меры охраны у здания дипломатического представительства Казахстана на Чистопрудном бульваре в Москве. Сотрудники правоохранительных органов дежурят по периметру диппредставительства, которое закрыто на новогодние праздники до 10 января.

Акции протеста в Казахстане начались из-за резкого повышения цен на газ, однако позже акции переросли в беспорядки. Со среды, 5 января, во всей стране введен режим ЧП.