"Аэрофлот" отменил вечерние рейсы из Москвы в Алма-Ату и Нур-Султан 6 января 2022

Вечерние рейсы из Москвы в несколько городов Казахстана отменены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила вечерние рейсы из Москвы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау на фоне массовых протестов в нескольких городах Казахстана. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево".

Вылет в Алма-Ату был запланирован в четверг, 6 января 2021 года на 20:50, в Нур-Султан – на 23:20, а в Актау – на 23:35. Согласно информации онлайн-табло, они не состоятся.

Напомним, утренние рейсы в эти города также были отменены. Как сообщает источник РИА Новости, рейсы, запланированные на следующий день, также отменят.

Как ранее писал сайт kp.ru, протесты в Казахстане набирают силу со 2 января 2022 года. Тысячи людей на улицах громят здания правительств, разоружают военных и грабят магазины.

Напомним, официальный представитель Белого дома Джен Псаки отвергла предположения о причастности США к организации протестов в Казахстане в январе 2022 года.