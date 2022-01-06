Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Казахстане

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 6 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции, министры иностранных дел в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Казахстане и предстоящее заседание Совета Россия-НАТО.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, [предстоящее] заседание Совета Россия - НАТО, последние события в Казахстане, Боснии и Герцеговине и на Кавказе», - приводит агенство слова собеседника.

Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили, что переговоры с Москвой по гарантиям безопасности состоятся 12 января, а 10 января пройдет встреча по стратегической стабильности между представителями России и США. Как писал сайт kp.ru, Москву на заседании Совета Россия - НАТО представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны.