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Политика6 января 2022 10:04

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в Казахстане

Министры провели телефонные переговоры
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 6 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Турции, министры иностранных дел в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Казахстане и предстоящее заседание Совета Россия-НАТО.

«В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, [предстоящее] заседание Совета Россия - НАТО, последние события в Казахстане, Боснии и Герцеговине и на Кавказе», - приводит агенство слова собеседника.

Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили, что переговоры с Москвой по гарантиям безопасности состоятся 12 января, а 10 января пройдет встреча по стратегической стабильности между представителями России и США. Как писал сайт kp.ru, Москву на заседании Совета Россия - НАТО представит межведомственная делегация Министерства иностранных дел и Минобороны.