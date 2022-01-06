МИД Белоруссии заявил о попытке госпереворота в Казахстане

МИД Белоруссии отреагировал на происходящее в Казахстане / Фото: mfa.gov.by

Белоруссия озабочена стремительным ухудшением обстановки с протестами в нескольких регионах Казахстана, травмированием и гибелью людей из-за действий боевиков, захвативших оружейные арсеналы, говорится в заявлении белорусского министерства иностранных дел (МИД).

"Обращает на себя внимание четкая координация действий протестующих, организованное противодействие боевиков правоохранительным органам, - уточнили в МИД. - Фактически речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане."

Минск также выразил поддержку властям Казахстана, которые прилагают усилия по прекращению беспорядков и мародерства, а также восстановлению функционирования различных сфер жизнедеятельности государства.

Внешнеполитическое ведомство Белоруссии заявило о готовности оказать помощь дружественному народу Казахстана, в том числе в рамках решений Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении Коллективных миротворческих сил в Казахстан.

Как ранее писал сайт kp.ru, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Это необходимо Казахстану для стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.