ОДКБ подтвердила участие военных из Белоруссии в составе миротворческих сил в Казахстане

Белорусские военные вошли в состав миротворческих сил, который будет действовать на территории Казахстана Фото: REUTERS

Военнослужащие из Белоруссии в составе миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан для помощи союзническому государству в стабилизации обстановки внутри страны, которая была подорвана массовыми беспорядками. Об этом сообщает белорусское министерство иностранных дел. Как пишет Sputnik Беларусь, информацию об этом подтвердили и в ОДКБ.

Ранее сайт Кремля опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министра Армении Николы Пашиняна о решении организации ввести миротворческие силы в Казахстан в связи с обращением главы государства и угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана.

Напомним, МИД Белоруссии выразило озабоченность стремительным ухудшением обстановки с протестами в нескольких регионах Казахстана, травмированием и гибелью людей из-за действий боевиков, захвативших оружейные арсеналы.

ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности. В нее входят шесть стран: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Казахстан и Таджикистан. Задачей ОДКБ является "защита территориально-экономического пространства стран участниц договора совместными усилиями армий".