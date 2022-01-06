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Спорт6 января 2022 10:55

Биатлонист Латыпов изолирован от сборной России после положительного теста на коронавирус

Спортсмен чувствует себя хорошо
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Эдуард Латыпов из-за коронавируса не сможет помочь российской сборной по биатлону на пятом этапе Кубка мира

Эдуард Латыпов из-за коронавируса не сможет помочь российской сборной по биатлону на пятом этапе Кубка мира

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биатлонист Эдуард Латыпов изолирован от сборной России за день до начала пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Как сообщает "КП-Спорт", виной тому положительный тест на коронавирус. Сам спортсмен чувствует себя хорошо и никаких симптомов заболевания не ощущает.

Международный союз биатлонистов подтвердил информацию, добавив, что перед стартом турнира проведено 250 ПЦР-тестов, и только у одного россиянина результат тестирования оказался положительным.

Напомним, пятый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе должен был начаться 6 января, но его старт перенесли на день позднее из-за проливного дождя. Соревнования откроют спринтерские гонки. В 13:30 начнется выступление мужчин, в 16:15 – женщин.

В состав мужской национальной сборной вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.