Биатлонист Латыпов изолирован от сборной России после положительного теста на коронавирус

Эдуард Латыпов из-за коронавируса не сможет помочь российской сборной по биатлону на пятом этапе Кубка мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биатлонист Эдуард Латыпов изолирован от сборной России за день до начала пятого этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Как сообщает "КП-Спорт", виной тому положительный тест на коронавирус. Сам спортсмен чувствует себя хорошо и никаких симптомов заболевания не ощущает.

Международный союз биатлонистов подтвердил информацию, добавив, что перед стартом турнира проведено 250 ПЦР-тестов, и только у одного россиянина результат тестирования оказался положительным.

Напомним, пятый этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе должен был начаться 6 января, но его старт перенесли на день позднее из-за проливного дождя. Соревнования откроют спринтерские гонки. В 13:30 начнется выступление мужчин, в 16:15 – женщин.

В состав мужской национальной сборной вошли Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.