В США раскрыли секрет силы российского флота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главной сильной стороной российского Военно-морского флота (ВМФ) в последние годы стала успешная модернизация вооружения. Такое мнение высказал ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу.

По его мнению, российский ВМФ на сегодняшний день занял вторую позицию по уровню опасности для флота США, уступая только Китаю. Как отметил Атламазоглу, российский флот неуклонно наращивает усилия по техническому обслуживанию, а также обучению и развертыванию, что стало результатом программы модернизации.

«В наш век передовых ракетных технологий судно, доставляющее оружие, не так важно, как само оружие. Например, ВМФ России уже установил крылатую ракету 3М14 "Калибр" на коммерческие или даже разборные суда, чтобы резко повысить способность наносить высокоточные удары и, следовательно, сдерживать», - заявляет ветеран НАТО в своей статье для 19Fortyfive.

Атламазоглу отметил, что в сочетании с более крупными силами небольших судов, вооруженных дозвуковыми и гиперзвуковыми ракетами, ВМФ России способен свести на нет численное преимущество флота США и НАТО.