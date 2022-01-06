МИД РФ назвал события в Казахстане инспирированной извне попыткой подорвать безопасность Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва рассматривает последние события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать целостность республики, а также ее безопасность. Такое заявление сделали в четверг, 6 января, в Министерстве иностранных дел России

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ также подтвердил приверженность союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отметив, что Россия поддержала «принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане».

Напомним, в четверг, 6 января, в секретариате ОДКБ, заявили, что для стабилизации обстановки в Казахстане страны Организации Договора о коллективной безопасности начали перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в контингент вошли подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ).