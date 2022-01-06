ЗРК малой дальности "Гибка-С" впервые поступят на вооружение российской армии в 2022 году

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Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Гибка-С» сверхмалой дальности впервые поступят на вооружение российской армии в текущем году. Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

«Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности "Гибка-С" впервые поступят в войска в этом году», - говорится в заявлении военного ведомства.

ЗРК «Гибка-С» предназначена для обеспечения противовоздушной обороны, способна противостоять вертолетам, самолетам, беспилотникам, а также крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, которые находятся на малых и предельно малых высотах.

Данный комплекс оснащен средствами разведки и автоматизированной системой управления, входящей в единую систему управления тактического звена. Это поможет вести круглые сутки боевое дежурство по ПВО и управлять огнем в режиме реального времени.

Отмечается, что новые ЗРК «Гибка-С» можно использовать в любое время суток, а также в условиях ограниченной видимости.