Путин поручил Минздраву провести диспансеризацию среди переболевших COVID-19

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил министерству здравоохранения привлекать граждан к диспансеризации после выздоровления от коронавируса. Соответствующее поручение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

"Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Ответственными за исполнение назначены глава Минздрава Михаил Мурашко, а также губернаторы регионов. Доклад по этому вопросу президент ждет не позднее 1 марта 2022 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, чем раньше удастся обнаружить признаки повреждений тех или иных органов после перенесенного коронавируса, тем выше шансы предотвратить тяжелые последствия болезни и даже смерть, говорят врачи. Поэтому для переболевших была разработана углубленная программа диспансеризации, которая стартовала в России с 1 июля 2021 года.

На пресс-конференции 23 декабря 2021 года Владимир Путин еще раз подчеркнул, что постковидная диспансеризация для переболевших очень важна, так как она эффективно сказывается на здоровье.