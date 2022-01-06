Полицейские в Алма-Ате начали зачистку улиц Фото: REUTERS

Полицейские в Алма-Ате выдвинулись для зачистки улиц

Как передает Sputnik Казахстан, правоохранительные органы задерживают нарушителей, а в органы полиции доставили уже около двух тысяч человек. Отмечается, что силовики «выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра – Масанчи».

Как писал сайт kp.ru, самая агрессивная часть ушла на окраины города, а другая часть объявила себя «мирными демонстрантами» и начала чистить город. Несколько десятков жителей с белыми повязками на рукаве собирают в мешки мусор, а также гильзы и булыжники.

Напомним, ранее на улицах Алма-Аты начались бои и перестрелки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что под городом террористы вступили в бой с военными страны. В самом городе началась антитеррористическая операция. Позже появилось заявление, что число погибших во время столкновений силовиков составило 13, а двое из них были обезглавлены.