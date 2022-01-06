"Газпром" нарастит поставки газа по "Турецкому потоку" до 5,75 млрд кубометров в год

"Газпром" нарастит поставки по "Турецкому потоку" Фото: REUTERS

"Газпром экспорт" и его основной партнер в Турции компания BOTAS заключили новое соглашение, которое предусматривает увеличение поставок газа через газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно договоренности, ежегодные поставки голубого топлива на протяжении четырех лет составят до 5,75 млрд кубометров газа, в то время как прошлый контракт предусматривал поставку 4 млрд кубометров в год.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган выражал надежду на увеличение объемов поставок газа по "Турецкому потоку", отметив, что данный трубопровод является одним из направлений сотрудничества в экономическом секторе.

Как ранее писал сайт kp.ru, директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании "Оператор ГТС Украины" Ольга Белькова в докладе, подготовленном по просьбе Европейского парламента, назвала "Турецкий поток" троянским конем для Европы.

По ее словам, Европе необходимо принять меры для того, чтобы остановить данный проект, или, по меньшей мере, потребовать "полного соблюдения всеми сторонами основных правил" Европейского союза.