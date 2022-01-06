Суд отправил под стражу подозреваемых в убийстве девочки в Костроме

6 января суд определил меру пресечения для подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме, они будут находиться под стражей. Фото: кадр из видео СК.

Суд отправил под стражу двоих подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Такое решение по определению меры пресечения для них принято судом в четверг, 6 января, сообщает Следственный комитет.

Напомним, днем 4 января в Костроме пропала 5-летняя девочка. Малышка пришла вместе с мамой на работу. Пока мама занималась уборкой в культурном центре «Россия», девочка заскучала и попросила разрешения выйти из здания, чтобы посмотреть на новогоднюю елку на площади. Девочка вышла буквально на пять минут и пропала.

Позже тело ребенка нашли в одном из общежитий. По подозрению в похищении и убийстве девочки задержали двоих мужчин, один из которых раньше был судим за педофилию. Одному из задержанных 44 года, другому 24. Оказалось, что мужчины просто взяли девочку на руки и унесли на глазах у прохожих. Подробности шокирующего происшествия читайте здесь на kp.ru.

Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Костромской области, сообщили в СК.

«Следственное управление СК России по Костромской области благодарит добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и всех неравнодушных жителей города Костромы, принимавших участие в поисковых мероприятиях», - добавили в Следственном комитете.