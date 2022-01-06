Реконструкция высокоскоростной магистрали Москва-Казань, модернизация железнодорожной инфраструктуры БАМа, обновление 60 аэропортов — самые узнаваемые меры нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» по итогам 2021

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. 27% опрошенных считают, что в этом году государство стало уделять больше внимания модернизации транспортной инфраструктуры. Фото: Shutterstock

«Несмотря на техническую сложность нацпроекта, результаты его реализации дают свои плоды. Во многих регионах люди видят и чувствуют те позитивные изменения, которые происходят в их жизни благодаря нацпроекту: к примеру, уже завершена масштабная реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропортового комплекса «Баландино» в городе Челябинск, аэропортового комплекса «Новый» в городе Хабаровск, а также реконструкция магистральной рулежной дорожки в аэропорту Емельяново в городе Красноярск. Результатом этой работы стало и увеличение узнаваемости нацпроекта на 10 процентных пунктов за полгода», — прокомментировала руководитель информационного сопровождения инфраструктурных национальных проектов Анастасия Разинская.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет. 27% опрошенных считают, что в этом году государство стало уделять больше внимания модернизации транспортной инфраструктуры.

Выполнение транспортной части Комплексного плана позволит обеспечить гражданам безопасное и, что особенно важно, быстрое перемещение по стране, создаст новые рабочие места, простимулирует строительство жилья в регионах реализации, позволит сильнее развить экспортные мощности страны, что в итоге улучшит экономику регионов.

Среди инициатив нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — строительство скоростных железных дорог, развитие региональных аэропортов, создание международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. АНО «Национальные приоритеты» учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.