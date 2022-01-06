Суд арестовал имущество и активы Порошенко в рамках дела о госизмене

Суд арестовал имущество и все активы Петра Порошенко как подозреваемого в государственной измене. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Суд в Киеве арестовал все имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Решение принято Печерским районным судом Киева в четверг 6 января в рамках дела о государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Порошенко Игоря Голованя.

«Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», — сказал Головань.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверку возможной причастности бывшего украинского президента Петра Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к делу о государственной измене в ноябре, как ранее сообщалось на kp.ru.

В декабре бывший президент стал подозреваемым по делу о госизмене.

Сам Петр Порошенко назвал возбуждение в отношении него дела о государственной измене «сумасшествием» и заявил, что у нынешних властей Украины нет доказательств того, в чем его обвиняют.