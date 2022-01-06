Врач предположил, что будет с заболеваемостью коронавирусом в России после новогодних каникул

Иммунолог заявил о возможности скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ в конце января. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Иммунолог Николай Крючков предположил, что после новогодних праздников Россия столкнется с увеличением количества инфицированных COVID-19. Об этом кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Крючков рассказал kp.ru.

По мнению эксперта, на территории РФ не будет наблюдаться такого сильного скачка количества заражений, как в Великобритании. Причиной этого Крючков назвал не настолько хорошо отлаженную, как в некоторых других странах, систему выявления COVID-19.

«В России не настолько отлажена выявляемость коронавирусной инфекции, как в Великобритании, поэтому таких резких цифр роста числа заражений мы не увидим, но это не связано с тем, что не будет происходить реального распространения инфекции», - сказал Николай Крючков.

Специалист отметил, что умеренного роста заболеваемости ковидом в России следует ожидать в период 15-18 января, а к концу месяца не исключен резкий скачок числа инфицированных.

«Думаю, в первую неделю после каникул в России будет еще короткий период стабилизации заболеваемости ковидом, возможно, на уровне 14-ти – 15-ти тысяч случаев в сутки. Дальше последует рост, где-то через неделю после того, как люди вернутся с каникул 15-го – 18-го января. А затем, после умеренного роста, будет быстрый скачок, примерно, к концу января», - объяснил иммунолог.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала три российских региона, в которых уровень коллективного иммунитета близок к 80 процентам.