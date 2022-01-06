10 медработников пострадали во время беспорядков в Алма-Ате

Во время беспорядков в Алма-Ате пострадали не меньше 10 медработников Фото: REUTERS

По меньшей мере десять сотрудников системы здравоохранения Казахстана пострадали во время массовых протестов в Алма-Ате. Об этом сообщает казахское издание Vласть со ссылкой на информацию Минздрава.

Обстоятельства травмирования медицинских работников не раскрываются. Известно только, что полученные медиками повреждения связаны с беспорядками на улицах города.

Как ранее писал сайт kp.ru, в районе площади Республики дважды открывали стрельбу, причем во втором случае это было сделано для разгона собравшихся участников несанкционированной демонстрации.

По словам очевидцев, многие из них предпочли спасаться бегством, а некоторые получили ранения.

Напомним, официальный представитель полиции республики Салтанат Азирбек заявил, что полицейские отразили нападение террористов на здание управления полиции, уничтожив нескольких террористов в Алмалинском районе Алма-Аты.