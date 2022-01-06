Врач сказал, когда волна штамма «Омикрон» придет в Россию

Медики прогнозируют волну "омикрона" в России в конце января. Фото: REUTERS

Эксперты-медики прогнозируют новую волну коронавируса в России во второй половине января. Об этом kp.ru рассказал Александр Мельников, врач-терапевт, сомнолог, за годы пандемии принимавший участие в лечение ковидных пациентов.

Мельников отметил, что вслед за волной коронавируса, вызванной штаммом «дельта», на территорию РФ придет Россию накроет волна, вызванная штаммом «омикрон».

«В России волна ковида, связанного с Дельтой, достигшая максимума в начале ноября, продолжает идти на спад. Полностью вакцинировано 46% населения. Что дальше? Дальше - Омикрон. По моим прогнозам, во второй половине января нас должна накрыть новая волна», - сказал медик.

По предположениям Александра Мельникова, волна «омикрона» в процентном соотношении приведет к меньшему числу тяжелых и летальных случаев, но не стоит надеяться, что обойдется совсем без них.

«Тяжелых случаев будет в процентном отношении меньше, чем раньше. Но они, безусловно, будут», - сказал Мельников.

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