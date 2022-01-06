В МВД Казахстана рассказали, что силовики уничтожают на месте отказывающихся сложить оружие

В МВД Казахстана заявили, что отказывающихся сложить оружие участников беспорядков уничтожают на месте. Фото: REUTERS

В МВД Казахстана рассказали, что силовики уничтожают на месте участников беспорядков, которые отказываются сложить оружие. Об этом говорится в обнародованном 6 декабря заявлении МВД, пишет ORDA.

«В регионах усиленное патрулирование нарядов полиции и национальной гвардии. Выставлены блокпосты. Ведутся задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников. В случае вооруженного сопротивления требованиям сложить оружие – их уничтожают», - цитирует издание сообщение МВД.

По данным МВД Казахстана, 6 января обстановка в столице страны, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях может считаться стабильной. Сложной остается обстановка в Алма-Ате, где протестующие захватили и частично разгромили здания госорганов, финансовых организаций, магазинов, телекомпаний.

«В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях перекрыты несколько участков автодорог и один железнодорожный путь», - добавили в МВД.

Ранее на kp.ru сообщалось, что число погибших в ходе беспорядков в Казахстане сотрудников силовых структур увеличилось до 18.

Также сообщалось, что 6 января в Казахстан прибыли российские военные для участия в миротворческой миссии ОБСЕ. С такой же целью в Казахстан вылетело специальное подразделение белорусских войск.