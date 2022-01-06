В Алма-Ате силовики освободили президентскую резиденцию и центральную площадь

В Алма-Ате от протестующих освободили все здания госорганов и центральную площадь. Фото: REUTERS

Силовые ведомства Казахстана освободили захваченную протестующими бывшую резиденцию президента в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственный казахстанских телеканал «Хабар-24». Также сообщается, что от протестующих очищен акимат города и центральная площадь Республики, а все здания государственных органов находятся под контролем силовиков.

Ранее сообщалось, что МВД Казахстана назвало обстановку в Алма-Ате наиболее сложной по состоянию на 6 января. В МВД также заявили о практике уничтожения на месте тех участников беспорядков, кто отказывается выполнить требование сложить оружие.

Сообщалось также о 18 погибших с начала протестов сотрудниках силовых ведомств.

О том, как проходит зачистка в Алма-Ате, читайте репортаж корреспондента kp.ru. Зачистка проходит максимально жестко. Ранее президент Казахстана Токаев пообещал применить к протестующим жесткие меры.