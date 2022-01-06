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Здоровье6 января 2022 17:29

В Казахстане выявили 8 случаев заражения штаммом «омикрон»

На территории Казахстана впервые выявлен штамм коронавируса «омикрон»
Мария ПАВЛОВА
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В Казахстане нашли "омикрон"

В Казахстане нашли "омикрон"

Фото: REUTERS

Резкое ухудшение эпидемиологической ситуации с COVID-19 отмечает Министерство здравоохранения Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По данным агентства, всплеск заболеваемости отмечен в трех крупных городах страны – Алма-Ате, Нур-Султане и Шымкенте. Также сообщается о выявлении в Казахстане инфицированных штаммом «омикрон». Ранее таких случаев не фиксировалось.

Сообщается о восьми зараженных «омикроном». Один случай выявлен в Нур-Султане, семь – в Алма-Ате.

Также на kp.ru сообщалось, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о появлении на территории России случаев заражения штаммом «омикрон», которые не являются завозными.

Ранее эксперты оценили возможность и сроки возникновения очередной волны коронавирусной инфекции в России. По прогнозам специалистов, она может начаться в середине января, после окончания праздничных дней.