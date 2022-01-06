В Алма-Ате под обстрелом погиб сотрудник телеканала

В Алма-Ате попала под обстрел съемочная группа местного телеканала, один человек погиб. Фото: REUTERS

Сотрудник съемочной группы телеканала «Алматы» погиб под обстрелом в четверг 6 января. Об этом сообщает ORDA. Трагедия произошла недалеко от президентской резиденции, которая, как ранее сообщалось на kp.ru, была захвачена протестующими, а позже освобождена сотрудниками силовых ведомств.

Съемочная группа телеканала попала под обстрел, в результате погиб водитель и был ранен журналист. Раненый журналист госпитализирован, у него раздроблен пальцы.

Айгерим Секербеккызы, директор департамента информационных программ телеканала, не стала комментировать гибель сотрудника и ранение журналиста.

Как сообщает ORDA, выстрелы со стороны резиденции президента были слышны в 22.55 по местному времени, уже после того, как несколько казахстанских СМИ сообщили о стабилизации ситуации на площади Республики. Съемочная группа, по информации издания, попала под обстрел около 22.00.

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