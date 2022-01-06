Псаки заявила, что у США есть вопросы насчет законности миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

Джен Псаки заявила, что Вашингтон сомневается в законности миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане. Фото: REUTERS

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что у США есть вопросы насчет законности миротворческой миссии ОДКБ на территории Казахстана. Об этом Псаки высказалась в четверг 6 января во время очередного брифинга.

В частности, Псаки отметила, что официальный Вашингтон не знает, насколько законным был запрос властей Казахстана на миротворческую миссию ОДКБ.

«Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», - цитирует Псаки ТАСС.

Джен Псаки отметила, что международное сообщество будет отслеживать потенциальные нарушения прав человека в Казахстане и призвала как миротворческий контингент ОДКБ, так и силовые ведомства Казахстана соблюдать международные обязательства в сфере прав человека.

Ранее на kp.ru сообщалось, что генсек ОДКБ Зась рассказал о предполагаемых сроках нахождения миротворческого контингента в Казахстане.