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Политика6 января 2022 20:18

В Алма-Ате вновь началась стрельба

Также возобновились протесты в Актау
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (31)Комментарии (31)(31)
В Алма-Ате вновь началась стрельба

В Алма-Ате вновь началась стрельба

Фото: REUTERS

В ночь на 7 января 2022 года в Алма-Ате вновь началась стрельба, на улицах города слышны выстрелы и взрывы. Также протесты возобновились в Актау, но пока все проходит без столкновений митингующих с представителями силовых структур.

До этого, днем 6 января на площади Республики в Алма-Ате была слышна стрельба. Как писал ТАСС, военные потребовали по громкоговорителям от участников беспорядков покинуть площадь и предупредили, что начнут стрелять.

Спустя некоторое время после стрельбы военные сняли оцепление и покинули площадь Республики.

Напомним, в Казахстане введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на территории всей страны. Он вводит запрет на митинги и другие массовые собрания, комендантский час, определенные ограничения на въезд и выезд из населенных пунктов.