Фильмы золотого фонда казахского кино сгорели в Алма-Ате из-за беспорядков Фото: REUTERS

Фильмы золотого фонда казахского кино сгорели в результате беспорядков в Алма-Ате. Об этом сообщил телеканал "Атамекен бизнес".

Отмечается, что в золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа, но какие именно копии кинокартин пострадали, пока неизвестно.

Напомним, киностудия "Казахфильм" в Алма-Ате была основана в 1934 году. В советские годы на студии были созданы известные фильмы, среди которых такие картины как "Конец атамана", "Тайны мадам Вонг", "Девушка-джигит" и многие другие.

Как писал сайт Kp.ru ситуация в Казахстане из-за беспорядков все еще неспокойная. В нескольких городах прошли серьезные погромы, магазины и торговые центры разгромлены мародерами. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию с протестов в Казахстане.