Патриарх Кирилл проводит рождественскую службу в храме Христа Спасителя Фото: REUTERS

В Москве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. В ночь с 6 на 7 января православные христиане встречают Рождество Христово.

Торжественное богослужение в столичном храме посетили представители духовенства Московской епархии и государственной власти, а также верующие и архиереи.

Ранее сообщалось, что сайт kp.ru будет вести видеотрансляцию богослужения в Храме Христа Спасителя.

В Рождественский сочельник служат "царские часы", читаются отрывки из Священного Писания, в которых говорится о долгожданном приходе Спасителя, о пророчествах, которые обещали его пришествие людям.

Также Рождество Христово 7 января отмечают также Иерусалимская, Сербская, Польская и Грузинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда и ряд протестантов, живущих по Юлианскому календарю.