Опубликовано видео смертельной аварии со "скорой" в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве поздним вечером 6 января на площади Абельмановская Застава произошло серьезное ДТП. Участниками столкновения стали легковушка Peugeot и машина скорой помощи. Об инциденте сообщается в телеграм-канале Дептранса.

- Сегодня около 22:10 произошло ДТП с участием легкового автомобиля, автомобиля скорой помощи и трамвая, следовавшего по маршруту № 43, - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, водитель иномарки не пропустил машину медиков, из-за чего "скорая" врезалась в трамвай. Теперь все детали дорожного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Прокуратура Москвы уже взяла ситуацию на контроль. В результате аварии погиб один человек - 65-летняя женщина из "скорой".

- От удара транспортных средств ... погибла 65-летняя гражданка, есть пострадавшая, - сообщили в столичной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Москве на Смоленской площади произошла крупная авария с участием пяти автомобилей. В одном из авто зажало человека, пострадала одна женщина.