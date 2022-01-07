Путин встретил Рождество в храме в Ново-Огарево Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин 7 января встречает Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Глава государства пришел на праздничную службу в костюме. Он поставил свечи перед иконой Рождества Христова.

В ночь с 6 на 7 января православные христиане встречают один из самых главных праздников - Рождество Христово. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию из Храма Христа Спасителя, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил ночное рождественское богослужение.

Глава Русской Православной церкви поздравил верующих со светлым праздником и пожелал всем мира.

Напомним, что Путин встречает Рождество по традиции в храме. Российский лидер чаще всего встречает светлый праздник в церквях за пределами Москвы, он выбирает храмы, так или иначе связанные с его личной историей.