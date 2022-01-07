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Здоровье6 января 2022 22:34

Гинцбург рекомендовал оградить подростков от тяжелых физнагрузок после вакцинации

По его словам, организму нужно дать время отдыха
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Гинцбург рекомендовал оградить подростков от тяжелых физнагрузок после вакцинации

Гинцбург рекомендовал оградить подростков от тяжелых физнагрузок после вакцинации

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подросткам первые несколько дней после вакцинации от коронавируса нужно воздержаться от тяжелых физических нагрузок.

- Рекомендации для подростков такие же, что и для взрослых, - не допускать больших физических нагрузок в первые один-два дня после прививки. Нужно пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе. Больше отдыхать и все, - рассказал ученый ТАСС.

В ноябре 2021 года Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М".

В ведомстве сообщили, что вакцина для подростков в ходе исследований показала высокую безопасность и эффективность. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно с интервалом 21 день. В ведомстве сообщили, что препарат создан на той же платформе, что и вакцина "Спутник V".