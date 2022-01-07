Патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством Фото: REUTERS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством. Он рассказал, что установление мира в Казахстане зависит от самоограничения противоборствующих сторон.

Глава РПЦ также добавил, что молится об этом и о Божьей милости к народу страны.

- Я молился, чтобы Господь преклонил милость свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась эта междоусобная брань, чтобы водворился мир. Уверен, что по милости Божией так и произойдет. Но в ответ на Божье благоволение люди должны со своей стороны употреблять усилия, чтобы быть достойными божественного благоволения, - сказал патриарх в проповеди после рождественской службы в храме Христа Спасителя.

Напомним, в ночь с 6 на 7 января православные христиане встречают один из самых главных праздников - Рождество Христово. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию из Храма Христа Спасителя, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил ночное рождественское богослужение.