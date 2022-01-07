КНДР объявила, что не будет участвовать в Олимпиаде в Пекине Фото: REUTERS

КНДР уведомила Китай, что не будет принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. такое решение было приняло в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

- Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля, - сказано в письме, которое Северная Корея направила в оргкомитет Игр.

Как ранее писал сайт КП-Спорт, Олимпийские игры в столице Китая должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года. На Играх-2022 будут разыграны 109 комплектов медалей, а Пекин станет первым городом, в котором прошли и летние, и зимние Игры. Что касается вопроса переноса спортивного мероприятия, то президент МОК Томас Бах заявил, что Игры в Пекине состоятся в запланированные сроки.