Что произошло в ночь на 7 января Фото: REUTERS

В Казахстане задержали более 3 тысяч человек. Также в стране ликвидированы 26 вооруженных преступников, еще 18 из них получили ранения. До этого МВД республики предупреждало, что участники беспорядков, которые окажут сопротивление и решаться игнорировать требованиям сложить оружие, будут уничтожены.

Кроме этого, в ноте постпредства Казахстана при ООН говорится, что атаки на правительственные здания, аэропорты, оружейные магазины в Казахстане во время массовых беспорядков свидетельствуют о том, что все действия были спланированы заговорщиками заранее.

Соцопрос в Германии показал, как на самом деле граждане страны относятся к трубопроводу "Северный поток - 2". Оказалось, что 60% жителей ФРГ поддерживают проект. Согласно результатам, на востоке Германии за проект выступают 70% населения, в западной части страны - 57%.

Глава центра им.Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда за полгода удастся привить 70% населения. По его мнению, если этого не произойдет, то волны заболеваемости можно считать до бесконечности.

На Украине мэр города Львов Андрей Садовый признался, что обучает своих сыновей противостоять "российской агрессии". Он также счел стрельбу "обязательным навыком" для граждан страны, пока у украинцев есть такой сосед как Россия.

КНДР уведомила Китай, что не будет принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое решение было приняло в связи с распространением коронавируса.

7 января в России православные встречают Рождество. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже поздравил россиян с праздником и пожелал им мира. Президент РФ Владимир Путин встречает Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава государства пришел на праздничную службу в костюме. Он поставил свечи перед иконой Рождества Христова.

Эксперты Финуниверситета выяснили, какие российские города считаются лучшими по качеству жизни. Так, по итогам 2021 года в топ-5 рейтинга вошли Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.