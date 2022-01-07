Захарова согласилась с Боррелем в оценке беспорядков в Казахстане

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о вводе миротворцев Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан.

"Как говорится, дважды в день и сломанные часы показывают правильное время. Прав Боррель: следует избегать разгула экстремизма и надо об этом помнить", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, Боррель выразил озабоченность событиями в Казахстане, посвятив этому пост на своей странице в Twitter.

"Права и безопасность гражданских лиц должны гарантироваться, - написал Боррель. - Внешняя военная помощь приносит воспоминания о ситуациях, которых лучше избегать".

Как ранее писал сайт kp.ru, Мария Захарова в эфире Радио "Комсомольская правда" подчеркнула, что решение о введении в Казахстан миротворческих сил ОДКБ было принято коллегиально в ответ на просьбу законных властей участника ОДКБ. Она также отметила, что речь в данном случае идет о коллективных миротворческих силах ОДКБ, а не о миротворцах какой-то одной страны.