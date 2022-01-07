Второй человек скончался после крушения вертолета в Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Число погибших в результате жесткой посадки вертолета в Башкирии достигло двух человек. По информации регионального министерства здравоохранения, в медучреждении скончался второй пострадавший. Еще одному пассажиру воздушного судна оказывают медицинскую помощь.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Башкирии частный вертолет Eurocopter AS350 B3E, на борту которого находились три человека, совершил жесткую посадку в ночь на 7 января. Он неудачно приземлился недалеко от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе.

Напомним, по информации "КП-Уфа", на борту находились три человека, один из них погиб при крушении, а еще двое оказались зажаты в кабине вертолета. Их извлекали спасатели.

Личность первого погибшего установлена. Им оказался глава попечительского совета Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Андрей Олейник. Ему было 36 лет.