Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа / Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

"Один из главных и самых любимых христианских праздников, Рождество имеет особый нравственный смысл, - подчеркнул президент России. - Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения".

Глава государства также отметил особый вклад Русской православной церкви (РПЦ) в воспитание подрастающего поколения, укрепление института семьи, а также сбережение богатейшего культурного, исторического и патриотического наследия.

РПЦ совершенствует взаимодействие верующих с общественными и государственными организациями, ведет межрелигиозный диалог и участвует в благотворительных и просветительских инициативах. Путин подчеркнул, что такая деятельность заслуживает искреннего признания.

"Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество Христово, здоровья, успехов и всего наилучшего", - заключил президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин 7 января 2022 года встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Глава государства пришел на праздничную службу в костюме. Он поставил свечи перед иконой Рождества Христова.

Напомним, обычно Путин - особенно в последние годы - встречает этот праздник в глубинке. А в первые дни января у президента очень напряженный график. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказывал, что всю ночь - с 5-го на 6-е января, они с российскими президентом "отслеживали ситуацию в Казахстане", по нескольку раз перезваниваясь по телефону.