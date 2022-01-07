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Политика7 января 2022 7:13

Участники беспорядков забаррикадировались в здании телеканала "Мир" в Алма-Ате

"Хабар-24": участники беспорядков забаррикадировались в здании телеканала "Мир" в Алма-Ате
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Столкновения участников беспорядков с силовиками продолжаются

Столкновения участников беспорядков с силовиками продолжаются

Фото: REUTERS

Группа протестующих устроила баррикады в здании телеканала "Мир" в районе центральной площади Алма-Аты, сообщает местный телеканал "Хабар-24".

Не обошлось без жертв. Журналисты рассказывают, что тела погибших лежат прямо на улице. Ночью была очередная перестрелка.

Напомним, что власти Казахстана вновь стягивают военных к площади Республики. Они призывают собравшихся срочно покинуть территорию. Не исключено, что в ближайшее время продолжится зачистка, которая началась днем ранее.

Как ранее писал сайт kp.ru, в центре Алма-Аты произошла новая интенсивная перестрелка. Правда, журналисты не смогли определить, с кем именно вступили в бой силовики.

По данным на утро 7 января, в Казахстане задержали более 3 тысяч человек. Также в стране ликвидированы 26 вооруженных преступников, еще 18 из них получили ранения. Об этом сообщает гостелевидение со ссылкой на МВД республики.